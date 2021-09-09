В Москве выявлен 1 801 новый случай COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве за последние сутки выявили 1 801 новый случай коронавируса. За это время госпитализировали 480 человек, на ИВЛ находятся 262 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В городе выздоровел еще 1 461 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 460 093", – говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки в столице скончались 52 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией необходимо пройти вакцинацию. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

За минувшие сутки в России подтвердили 18 380 новых случаев коронавируса. На Санкт-Петербург пришлось 1 380 случаев, на Московскую область – 525, на Свердловскую область – 505, на Ростовскую область – 470, на Самарскую область – 468.

С начала пандемии в России зарегистрировано 7 084 284 случая коронавирусной инфекции.

