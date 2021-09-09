В России выявили 18 380 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За минувшие сутки в России подтвердили 18 380 новых случаев коронавируса. В 1 375 (7,5%) из них не было клинических проявлений, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
На Москву пришелся 1 801 случай, на Санкт-Петербург – 1 380, на Московскую область – 525, на Свердловскую область – 505, на Ростовскую область – 470, на Самарскую область – 468, на Воронежскую область – 464, на Пермский край – 456, на Нижегородскую область – 406, на Иркутскую область – 375, на Омскую область – 373, на Красноярский край – 368, на Челябинскую область – 368, на Ставропольский край – 358, на Волгоградскую область – 346.
Всего в России зарегистрировано 7 084 284 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,11%, Московской области – 0,12%, Бурятии – 0,13%.
За последние сутки в стране от последствий коронавируса умерли 794 человека, за весь период пандемии скончались 190 376. За минувшие 24 часа выздоровели 19 639 человек, за все время – 6 340 151.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что появление одышки на фоне других респираторных симптомов является самым опасным признаком коронавирусной инфекции.
Врач добавила, что в целом каких-то новых признаков COVID-19 за последнее время не появилось, все они были описаны еще в прошлом году.
Правительство выделит на борьбу с коронавирусом 2 млрд руб из резервного фонда
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: