В России выявили 18 380 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За минувшие сутки в России подтвердили 18 380 новых случаев коронавируса. В 1 375 (7,5%) из них не было клинических проявлений, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

На Москву пришелся 1 801 случай, на Санкт-Петербург – 1 380, на Московскую область – 525, на Свердловскую область – 505, на Ростовскую область – 470, на Самарскую область – 468, на Воронежскую область – 464, на Пермский край – 456, на Нижегородскую область – 406, на Иркутскую область – 375, на Омскую область – 373, на Красноярский край – 368, на Челябинскую область – 368, на Ставропольский край – 358, на Волгоградскую область – 346.

Всего в России зарегистрировано 7 084 284 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,11%, Московской области – 0,12%, Бурятии – 0,13%.

За последние сутки в стране от последствий коронавируса умерли 794 человека, за весь период пандемии скончались 190 376. За минувшие 24 часа выздоровели 19 639 человек, за все время – 6 340 151.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что появление одышки на фоне других респираторных симптомов является самым опасным признаком коронавирусной инфекции.

Врач добавила, что в целом каких-то новых признаков COVID-19 за последнее время не появилось, все они были описаны еще в прошлом году.