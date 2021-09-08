В Роспотребнадзоре назвали самый грозный симптом коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что появление одышки на фоне других респираторных симптомов является самым опасным признаком коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

"Самый грозный симптом – появление на фоне респираторных симптомов одышки. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу", – отметила специалист.

Врач добавила, что в целом каких-то новых признаков COVID-19 за последнее время не появилось, все они были описаны еще в прошлом году.

Ранее россиянам сообщили, сколько по времени длится нарушение обоняния при коронавирусе. Наталья Пшеничная отметила, что в среднем нарушения обоняния и вкуса длятся порядка восьми дней. Она также напомнила, что потеря обоняния может произойти не только при коронавирусе. В 20% случаев осложнение возникает при ОРВИ.

