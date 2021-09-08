В "Векторе" оценили степень распространения в России штамма "Дельта плюс"

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В России выявили всего два случая заболевания штаммом коронавируса "Дельта плюс", сообщили РИА Новости в центре "Вектор" Роспотребнадзора.

Таким образом, эксперты сделали вывод, что штамм не получил распространения в стране.

В настоящее время в базе GISAID содержится информация о 986 генетических последовательностях, относящихся к варианту "Дельта плюс", в 33 странах. Почти во всех этих странах на такой штамм приходятся доли процента, пояснили в "Векторе".

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что "индийский" штамм коронавируса, также известный как штамм "Дельта", имеет опасную особенность – состояние инфицированного может резко ухудшиться после 7–8 дней улучшения самочувствия.

Он отметил, что во многих случаях организм отказывается воспринимать "индийский" штамм как настоящую инфекцию, вследствие чего иммунная система реагирует на болезнь с запозданием.