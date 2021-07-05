Вирусолог считает, что штаммом коронавируса "Дельта плюс" могут заразиться все

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вариантом штамма коронавируса "Дельта плюс", скорее всего, заразятся все, поскольку он является очень контагиозным, считает вирусолог Евгений Тимаков.
"Дельта плюс" очень заразный. Мы еще не имеем много информации о нем, но одно однозначно – он очень сильно контагиозный. Он по факту меняет свой индекс репродукции и становится похожим на грипп. А мы знаем, что если в семье один человек болеет гриппом, то другие тоже заболевают", – рассказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
По словам Тимакова, в ближайшее время не останется людей, не заразившихся COVID-19. Исключение составляет лишь 1% населения, который имеет врожденный иммунитет, не позволяющий проникать вирусам в организм.
Ранее британские ученые из ZOE COVID Symptom Study пришли к выводу, что симптомы штамма коронавируса "Дельта" видоизменились и стали похожи на внешние проявления сильной простуды, заболевание сопровождают насморк и головная боль.
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