Иммунолог рассказал о кишечных симптомах новых штаммов коронавируса

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Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о симптомах новых штаммов коронавируса у людей и животных. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Жемчугов объяснил, что в патологическом процессе участвуют микроорганизм, макроорганизм и окружающая среда. Симптомы любого заболевания чаще всего зависят от первых двух участников процесса.
На данный момент специалистам известно о существовании более 30 видов ветеринарного коронавируса, которые повреждают как легкие, так и кишечник.
"Масса молодняка животных гибнет от коронавирусов. Есть у них в структуре какие-то вещи, которые адаптируют их к кишечнику. А зависит, где разовьется это, я думаю, все-таки от пути передачи", – заявил иммунолог.
Он пояснил, что коронавирус можно съесть или выпить, что приведет к поражению кишечника в первую очередь. В более распространенном варианте заражения человек вдыхает инфекцию, из-за чего первым симптомом заболевания становится кашель.
"У "индийского" штамма ничего такого особенного нет. Кишечный грипп, у кого-то начинается расстройство кишечника, – это было и раньше. И я связываю это именно с путем проникновения вируса", – заключил медик.
Ранее россиянам сообщили, как проявляется "индийский" штамм коронавируса. Об этом рассказал пульмонолог Алексей Никишенков.
Врач пояснил, что обычно заразившиеся не проходят исследование на подвид коронавируса. При этом в последнее время на фоне распространения штамма "Дельта" пациенты стали чаще жаловаться на расстройство желудочно-кишечного тракта – диарею и боли в животе.
"Индийский" штамм коронавируса назвали более смертоносным
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