Врачи объяснили, как проявляется "индийский" штамм коронавируса

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Россиянам сообщили, как проявляется "индийский" штамм коронавируса. Об этом рассказал пульмонолог Алексей Никишенков в интервью ТАСС.

Врач пояснил, что обычно заразившиеся не проходят исследование на подвид коронавируса. При этом в последнее время на фоне распространения штамма "Дельта" пациенты стали чаще жаловаться на расстройство желудочно-кишечного тракта – диарею и боли в животе.

"Этот симптом добавился к тому, что было раньше, а именно – кашель, слабость, миалгия", – объяснил специалист.

Врач-иммунолог Владимир Болибок подтвердил наличие указанного симптома у пациентов, заразившихся новым штаммом "Дельта". Специалист назвал подобные проявления "желудочным ковидом".

"Достаточно часто к уже известным симптомам прибавляются боли в животе, рвота и понос", – подчеркнул эксперт.

Врач-вирусолог Виктор Ларичев отметил, что у "индийского" штамма остались такие же симптомы, которые имеются у заболевших "уханьской" версией инфекции.

"При всех инфекционных заболеваниях в первую очередь повышается температура – это как было, так и осталось", – подвел итог специалист.

Ранее в Минздраве РФ рассказали, что большинство россиян с коронавирусом, находящиеся на аппаратах ИВЛ, предположительно, заражены штаммом "Дельта". В ведомстве также указали на более тяжелое течение заболевания.

Кроме того, врач Владимир Болибок назвал штамм "Дельта плюс" самым заразным из всех известных видов коронавируса. По его словам, чтобы заразиться, человеку достаточно пройти мимо носителя штамма.