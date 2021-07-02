В России зафиксировали новый штамм коронавируса "Дельта плюс"

По словам экспертов, коронавирус мутирует. В России зафиксировали новый штамм "Дельта плюс", поэтому число зараженных в ближайшее время будет только расти, заявляют вирусологи.

За последние сутки в России подтвердили 23 218 новых случаев коронавируса. При этом без клинических проявлений зафиксировали 3 066 из них.

Всего в России за период пандемии зарегистрировано 5 561 360 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике – 0,12%, в Республике Северная Осетия – Алания – 0,14%, Кабардино-Балкарской Республике – 0,16%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.