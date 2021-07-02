Попова заявила, что заболеваемость COVID-19 в Москве в 3 раза выше показателей по стране

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В Москве уровень заболеваемости COVID-19 в три раза выше среднего показателя по стране. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе Московского урбанистического форума.

Она также сравнила эти данные с показателями в других странах. По ее словам, в Берлине и Лондоне заболеваемость выше на 10%, чем в среднем по Германии и Великобритании, в Мадриде – в три раза выше, чем по Испании, а в Буэнос-Айресе – в четыре раза выше, чем по Аргентине.

Ранее ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета составили долгосрочный прогноз развития эпидемиологической ситуации в Москве.

Ожидается, что пик заболеваемости в столице придется на сентябрь текущего года: по одним расчетам, это случится 19 сентября, а число активных больных составит примерно 225 тысяч человек, по другим – 16 сентября, а активных заболевших будет 280 тысяч.

