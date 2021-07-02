Коронавирусом переболели более 10% жителей Москвы – Ракова

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Коронавирусом переболели более 10% жителей Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова во время Московского урбанистического форума.

"На сегодняшний день официально переболели уже более 10% жителей, от общего объема переболевших по всей стране москвичи составляют примерно 25%", – сказала она.

Ракова добавила, что, если учитывать тех, кто болеет бессимптомно либо не обращался к врачу, то данный показатель увеличивается в 3–4 раза. По словам заммэра, основной причиной вспышки заболеваемости в столице является новый штамм коронавируса.

"С июня месяца мы все становимся свидетелями, что мы наблюдаем еще одну резкую вспышку заболеваемости коронавирусом в Москве. Конечно, ее причина – комплекс причин различных. Но основной, доминирующей является новый штамм вируса – "индийский" штамм", – пояснила она.

Ракова также добавила, что город справляется с ситуацией с минимальными ограничениями.

Ранее стало известно, что в Москве за две недели почти вдвое увеличилось число пациентов на ИВЛ с подтвержденным коронавирусом.

На 1 июля к аппаратам были подключены 709 человек, в то время как 14 июня количество таких пациентов составляло 457. Антирекорд был зарегистрирован несколькими днями ранее – 731 человек.

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета назвали дату пика заболеваемости COVID-19 в столице. По их словам, он придется на середину сентября текущего года.