В Москве число пациентов с COVID-19 на ИВЛ увеличилось почти вдвое

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве за две недели почти вдвое увеличилось число пациентов на ИВЛ с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщили в столичном Оперштабе.
Уточняется, что на сегодняшний день к аппаратам подключено 709 человек, в то время как 14 июня количество таких пациентов составляло 457. Антирекорд был зарегистрирован несколькими днями ранее – 731 человек.
1 июля Оперштаб Москвы объявил о выявлении 7 597 новых случаев коронавируса. Одновременно с этим выздоровели 5 934 пациента. За сутки в городе скончались 108 человек с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.
Ранее в Минздраве заявили, что большинство россиян с коронавирусом, находящиеся на аппаратах ИВЛ, предположительно, заражены штаммом "Дельта". В настоящее время у пациентов отмечается более тяжелое течение COVID-19, чаще требуется кислородная терапия.
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