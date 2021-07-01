Большинство россиян, находящиеся на ИВЛ, заражены штаммом "Дельта" – эксперт Минздрава

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Большинство россиян с коронавирусом, находящиеся на аппаратах ИВЛ, предположительно, заражены штаммом "Дельта". Об этом заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
"Мне кажется, сегодня в наших отделениях, в наших стационарах фактически все пациенты, их подавляющее большинство – 90 процентов, имеют этот самый пресловутый штамм "Дельта". Если говорить про текущую ситуацию сегодня, мы наблюдаем более тяжелое течение COVID-19, больше пациентов требуют кислородной терапии, кислородной поддержки, в том числе и искусственной вентиляции легких", – отметил специалист.
Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал штамм "Дельта плюс" самым заразным из всех известных видов коронавируса. По его словам, чтобы заразиться, человеку достаточно пройти мимо носителя штамма.
Он подчеркнул, что заразность выражается и в том, насколько быстро развивается инфекция. Болибок заметил, что "Дельта плюс" быстрее поражает клетки внутри человека – от момента заражения до проявления ярких симптомов проходит всего несколько дней.
Эксперт рассказал о новом штамме коронавируса "Дельта плюс"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: