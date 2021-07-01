Большинство россиян, находящиеся на ИВЛ, заражены штаммом "Дельта" – эксперт Минздрава

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Большинство россиян с коронавирусом, находящиеся на аппаратах ИВЛ, предположительно, заражены штаммом "Дельта". Об этом заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

"Мне кажется, сегодня в наших отделениях, в наших стационарах фактически все пациенты, их подавляющее большинство – 90 процентов, имеют этот самый пресловутый штамм "Дельта". Если говорить про текущую ситуацию сегодня, мы наблюдаем более тяжелое течение COVID-19, больше пациентов требуют кислородной терапии, кислородной поддержки, в том числе и искусственной вентиляции легких", – отметил специалист.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал штамм "Дельта плюс" самым заразным из всех известных видов коронавируса. По его словам, чтобы заразиться, человеку достаточно пройти мимо носителя штамма.

Он подчеркнул, что заразность выражается и в том, насколько быстро развивается инфекция. Болибок заметил, что "Дельта плюс" быстрее поражает клетки внутри человека – от момента заражения до проявления ярких симптомов проходит всего несколько дней.

