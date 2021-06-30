Иммунолог раскрыл особенности штамма коронавируса "Дельта плюс"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал штамм "Дельта плюс" самым заразным из всех известных видов коронавируса, сообщает "Мир 24". По его словам, чтобы заразиться, человеку достаточно пройти мимо носителя штамма.
"Уханьский" штамм, когда вы находитесь на защитном расстоянии от человека, – вы не заразитесь. "Дельта" – если вы посидите в помещении, где есть человек, болеющий этим штаммом, то вы заразитесь наверняка", – пояснил иммунолог.
Он подчеркнул, что заразность выражается и в том, насколько быстро развивается инфекция. Болибок заметил, что "Дельта плюс" быстрее поражает клетки внутри человека – от момента заражения до проявления ярких симптомов проходит всего несколько дней.
Врач добавил, что чем заразнее возбудитель, тем быстрее развивается инфекция у заразившегося человека. По его словам, иммунная система не успевает за развитием вируса, и если ее заранее не подготовиться и не сделать вакцинацию, то люди болеют заметно тяжелее.
"Там было больше соотношение в пользу бессимптомных или легких форм. Сейчас очень большой процент людей нуждается в госпитализации и в кислородной поддержке – в этом проблема", – пояснил специалист.
В России растет интенсивность распространения "индийского" штамма коронавируса. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала основные его симптомы. К ним относятся насморк, боль в горле и головная боль.
Ранее замдиректора разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что эффективность "Спутника V" против "индийского" штамма составляет около 90%. Он подчеркнул, что разработчики ориентируются на электронные системы ЕМИАС и ЕГИСЗ, которые интегрально собирают информацию.
В России был выявлен случай заражения штаммом коронавируса "Дельта плюс"
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