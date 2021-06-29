Разработчик оценил эффективность "Спутника V" против "индийского" штамма

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Эффективность "Спутника V" против "индийского" штамма составляет около 90%, сообщил замдиректора разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

Он подчеркнул, что разработчики ориентируются на электронные системы ЕМИАС и ЕГИСЗ, которые интегрально собирают информацию, передает РИА Новости.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российский препарат от коронавируса "Спутник V" подходит для ревакцинации тех, кто привился "ЭпиВакКороной" или "КовиВаком". Он добавил, что в целом для ревакцинации достаточно "Спутника Лайт".

В России растет интенсивность распространения "индийского" штамма коронавируса. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала основные симптомы "индийского" штамма коронавируса. К ним относятся насморк, боль в горле и головная боль.

Сергей Собянин сообщил, что в Москве фиксируются повторные случаи заболевания коронавирусом, в том числе после вакцинации. Он отметил, что люди, сделавшие прививку от коронавируса, могут быть подвержены заражению новым, более агрессивным штаммом в том случае, если у них упали титры или снизился иммунитет.

Мэр подчеркнул, что среди болеющих COVID-19 сегодня много людей младше 40 лет. По его словам, щит от COVID-19 выстроится, если большое число москвичей вакцинируется в короткий срок и будет соблюдать эпидемиологические меры. Также он добавил, что среди вновь заболевших уже практически нет "китайского" штамма вируса.

Мэр рассказал, что новая мутация коронавируса агрессивнее и тяжелее. Она быстрее заражает, быстрее проникает в организм. Чтобы оградить себя от "индийского" штамма, нужно, чтобы уровень иммунитета был в два раза выше по сравнению с "уханьским".