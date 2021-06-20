Собянин рассказал о повторных заболеваниях среди людей с "давней" прививкой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве фиксируются повторные случаи заболевания коронавирусом, в том числе после вакцинации, заявил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

Он отметил, что люди, сделавшие прививку от коронавируса, могут быть подвержены заражению новым, более агрессивным штаммом в том случае, если у них упали титры или снизился иммунитет.

Мэр подчеркнул, что среди болеющих COVID-19 сегодня много людей младше 40 лет. По его словам, щит от COVID-19 выстроится, если большое число москвичей вакцинируется в короткий срок и будет соблюдать эпидемиологические меры.

"Важно, чтобы как можно больше москвичей привилось в короткий срок, тогда выстроится барьер, щит такой, который не даст распространения вируса. И второе, не менее важное, – это собственная санитарная защита, соблюдение санитарных требований в транспорте, в торговле, в общественных местах", – отметил глава города.

Также он добавил, что среди вновь заболевших уже практически нет китайского штамма вируса.

"Сейчас время теоретических изысканий ушло. Мы видим, что на практике происходит. Китайского вируса среди заболевших практически уже нет", – сказал Собянин.

Он добавил, что Москва переходит в другую, более сложную ситуацию с вирусом. По его словам, заново "идти на передовую" очень сложно физически и психологически.

"Мы, конечно, восхищаемся все героизмом, трудолюбием, профессионализмом врачей. Но давайте им поможем. Это же от нас зависит, от каждого из нас. Давайте пойдем на прививочные пункты, привьемся, остановим эту беду и снимем эту страшную угрозу, которая каждый день висит над каждым горожанином, над каждым москвичом", – рассказал Собянин.

Мэр рассказал, что новая мутация коронавируса агрессивнее и тяжелее. Она быстрее заражает, быстрее проникает в организм. Чтобы оградить себя от индийского штамма, нужно чтобы уровень иммунитета был в два раза выше по сравнению с уханьским.

"Что это означает? Это означает то, что те люди, которые не заболели бы в предыдущем штамме китайского коронавируса, сегодня могут заболеть. То есть иммунный статус человека, уровень иммунитета для того чтобы оградить себя от индийского штамма, надо чтобы он был в два раза выше по сравнению с уханьским", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что в России растет интенсивность распространения "индийского" штамма коронавируса. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала основные симптомы "индийского" штамма коронавируса. К ним относятся насморк, боль в горле и головная боль.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в случае осложнения ситуации с распространением коронавируса обязательная вакцинация может быть введена в некоторых регионах РФ. Она уточнила, что с 18 июня обязательная вакцинация вводится в Туле. Она коснется горожан из групп риска.

На фоне непростой ситуации столичные власти продлили до 29 июня действующие ограничения в городе, а также ввели дополнительные. В частности, с 18 июня зрелищные мероприятия ограничены максимум 1 000 людьми. Кроме того, решено закрыть танцполы и фан-зоны для болельщиков.

Также с 19 июня в Москве стартует эксперимент с "бесковидными" ресторанами. Помимо этого, плановую помощь в городских больницах будут отказывать только привившимся от коронавируса пациентам.

