Попова допустила введение обязательной вакцинации в ряде регионов РФ

Попова допустила введение обязательной вакцинации в регионах РФ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в случае осложнения ситуации с распространением коронавируса обязательная вакцинация может быть введена в некоторых регионах РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Она уточнила, что с 18 июня обязательная вакцинация вводится в Туле. Она коснется горожан из групп риска.
"Новый инструмент <...> – обязательная иммунизация групп риска, [которая] введена в Москве, Московской области, на Сахалине, в Кемерове. И этим инструментом при необходимости мы вынуждены будем пользоваться при развитии ситуации в каких-либо других субъектах", – сказала Попова.
Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить обязательную вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг в столице.
Под действие постановления подпадают в том числе сотрудники магазинов, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, заведений общественного питания, театров и кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и лагерей дневного пребывания, а также гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти.
Уточнялось, что всего должны быть привиты 60% сотрудников столичных предприятий.
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