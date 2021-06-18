Песков объяснил ухудшение ситуации с COVID-19 тотальным нигилизмом и коварством вируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что к ухудшению ситуации с коронавирусом в России привели низкие темпы вакцинации, тотальный нигилизм граждан по отношению к ограничениям и коварство самой инфекции.

Журналисты спросили у него, разделяют ли в Кремле мнение руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что рост заболеваемости связан с отношением граждан к ограничениям.

"Согласны абсолютно", – приводит слова Пескова ТАСС.

За последние сутки в России подтвердили 17 262 новых случая COVID-19. Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 281 309 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Северной Осетии, Адыгее, Республике Тыва, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.