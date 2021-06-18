В Москве выявлено 9 056 новых случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили 9 056 тысяч новых случаев COVID-19

За последние сутки в столице выявили 9 056 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб.

За 24 часа с COVID-19 госпитализировали 1 764 человека, на ИВЛ находятся 556 человек. Скончались за сутки 78 пациентов.

Выздоровели за день еще 3 784 человека. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 1 110 399.

За последние сутки в России подтвердили 17 262 новых случая COVID-19. Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 281 309 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Северной Осетии, Адыгее, Республике Тыва, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

За последние сутки в стране скончались 453 человека с COVID-19, за весь период пандемии – 128 445. За минувшие 24 часа выписаны 10 954 человека, за все время – 4 850 659.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отменять антиковидные меры в России преждевременно. Он подчеркнул, что в стране ситуация с распространением коронавирусной инфекции складывается непросто, растет число заболевших.

