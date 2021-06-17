Вирусолог объяснил, как долго коронавирус продолжит мутировать

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл
Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в беседе с Москвой 24 объяснил, как долго коронавирус продолжит мутировать.
Ранее в столице выявили измененный "индийский" штамм коронавируса. О новой мутации рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. До этого в РФ уже были завезены варианты инфекции из Китая, Южной Африки и Великобритании.
По словам Скулачева, мутация вируса – это бесконечный процесс, который будет продолжатся, пока эпидемия не закончится.
"Пока коронавирус распространяется, он изменяется – в этом его природа. Я очень надеюсь, что это скоро кончится, когда все возьмутся за ум, вакцинируются – и вирус уже не сможет передаваться", – пояснил вирусолог.
Специалист подчеркнул, что "индийский" штамм, который сейчас распространяется в России, является более сильным, чем другие варианты. Поэтому он их постепенно вытесняет. Скулачев добавил, что существующие вакцины по большей части эффективно защищают от всех известных штаммов коронавируса. Однако вероятность заразиться все же есть, указал он.
"Известно, что самый пик защиты наступает на 3–4-й месяц после прививки, дальше она ослабевает. В этот момент новые штаммы, особенно "индийский", могут заразить даже привитого человека. При этом крайне редки случаи тяжелого течения COVID-19", – пояснил собеседник Москвы 24.
Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что у коронавируса сократился инкубационный период. Сейчас он составляет в среднем 4–5 дней. При этом, по словам специалиста, клиническая картина болезни сильно не изменилась.
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