Центр Гамалеи изучает эффективность "Спутника V" против "московского" штамма коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи изучает эффективность вакцины "Спутник V" против "московского" штамма коронавируса. Об этом сообщил директор Центра Александр Гинцбург.
Ранее он рассказал, что в России, и в частности в Москве, есть оригинальные варианты мутаций коронавируса. Их свойства и отличия от других штаммов исследуются. По словам специалиста, предположительно, вакцина будет защищать и от этого варианта вируса.
"В настоящее время ведется изучение "московского штамма" и эффективности против него "Спутника V". Мы думаем, что вакцина будет эффективна, но надо дождаться результатов исследования", – цитирует Гинцбурга РИА Новости.
Ранее генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Всемирная организация здравоохранения должна одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в течение пары месяцев.
По словам Дмитриева, в мире наблюдается ажиотажный спрос на "Спутник V". По мнению Дмитриева, данная тенденция связана с тем, что препарат демонстрирует достойные результаты в области эффективности. Кроме того, российская разработка безопасна.
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