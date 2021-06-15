Центр Гамалеи изучает эффективность "Спутника V" против "московского" штамма коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи изучает эффективность вакцины "Спутник V" против "московского" штамма коронавируса. Об этом сообщил директор Центра Александр Гинцбург.

Ранее он рассказал, что в России, и в частности в Москве, есть оригинальные варианты мутаций коронавируса. Их свойства и отличия от других штаммов исследуются. По словам специалиста, предположительно, вакцина будет защищать и от этого варианта вируса.

"В настоящее время ведется изучение "московского штамма" и эффективности против него "Спутника V". Мы думаем, что вакцина будет эффективна, но надо дождаться результатов исследования", – цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Ранее генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Всемирная организация здравоохранения должна одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в течение пары месяцев.

По словам Дмитриева, в мире наблюдается ажиотажный спрос на "Спутник V". По мнению Дмитриева, данная тенденция связана с тем, что препарат демонстрирует достойные результаты в области эффективности. Кроме того, российская разработка безопасна.