EMA в ходе исследования "Спутника V" не выявило критических замечаний

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Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в рамках исследований российского препарата против коронавируса "Спутник V" не выявило критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Кроме того, он отметил профессионализм технических специалистов ЕМА.

"Мы хотели бы отделить работу технической части EMA, которая пока не выявила существенных критических замечаний, и ряд политических высказываний, которые мы видим в рамках дезинформационной кампании, которая ведется против "Спутника V", – цитирует Дмитриева РИА Новости.

По его словам, время регистрации зависит от EMA. Отмечается, что российский препарат с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке.

Ранее стало известно, что бразильский регулятор повторно рассмотрит вопрос об импорте "Спутника V". Сообщалось, что заседание коллегии пройдет 4 июня.

С 17 по 23 апреля делегация бразильского регулятора находилась в России. После этого Anvisa не разрешило импорт и использование в стране вакцины, сославшись на анализ ее данных. В частности, регулятор указал на присутствие в препарате аденовируса.

Позднее стало известно, что Anvisa не проводило собственных исследований "Спутника V", а его заключения были основаны на российской документации. После этого создатели вакцины заявили о намерении подать на агентство иск за распространение ложной информации.