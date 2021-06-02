Бразильский регулятор повторно рассмотрит вопрос об импорте "Спутника V"

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Бразильское национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) планирует вновь рассмотреть вопрос об импорте в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявили в пресс-службе регулятора.

Как сообщается на сайте ведомства, заседание коллегии по данному вопросу пройдет 4 июня.

"Руководство рассмотрит запросы на получение разрешения на ввоз и распространение вакцин Covaxin и "Спутник V" для экстренного использования", – отмечается в сообщении.

С 17 по 23 апреля делегация бразильского регулятора находилась в России. После этого Anvisa не разрешило импорт и использование в стране вакцины, сославшись на анализ данных о вакцине. В частности, регулятор указал на присутствие в препарате аденовируса.

Позднее стало известно, что Anvisa не проводило собственных исследований "Спутника V", а его заключения были основаны на российской документации. После этого создатели вакцины заявили о намерении подать на агентство иск за распространение ложной информации.