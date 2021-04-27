Бразильский регулятор отказал в ввозе "Спутника V" в страну

07:11
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) в ходе открытого заседания не разрешило импорт и использование в стране вакцины от коронавируса "Спутник V".
Глава агентства Антониу Барра Торрес отметил, что решение отражает текущее состояние дел и было принято на основании того, что удалось проанализировать.
Начальник управления медикаментов и биологической продукции Anvisa Густаву Мендес Лима Сантус пояснил, что один из критических моментов – присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса.
По его словам, вирус, который должен использоваться исключительно в качестве инструмента доставки генетического материала к человеческим клеткам, формируя иммунный ответ, сам размножается.
Один из руководителей агентства Алекс Машаду Кампус заключил, что большинство стран, зарегистрировавших российскую вакцину, не обладает достаточным авторитетом в мире. Чиновник также напомнил, что "Спутник V" не одобрен европейским и американским регуляторами.
Вместе с тем глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу заявил, что эксперты признали "Спутник V" безопасным.
С 17 по 23 апреля делегация бразильского регулятора находилась в России, где знакомилась с деятельностью предприятий – изготовителей "Спутника V" во Владимире и Уфе.
При этом глава управления по надзору Anvisa Ана Каролина Марино заявила, что экспертам ведомства не позволили посетить лаборатории разработавшего вакцину НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи.
Еврокомиссар Тьерри Бретон ранее сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) должно изучить "Спутник V" в ближайшие недели. При одобрении вакцина может быть доступна в Евросоюзе не раньше конца 2021 года.
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