Меркель заявила о возможной закупке "Спутника V"

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила журналистам, что Германия ждет сертификации вакцины "Спутник V" в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA).

По ее словам, если это случится быстро, то есть смысл в закупке препарата, однако пока данных для допуска недостаточно, передает ТАСС.

"Если это случится только через несколько месяцев, то у нас уже в общем и целом будет достаточно вакцины", – сказала Меркель.

Политик также заявила, что власти Германии пока еще не приняли решение о том, признавать ли сделанные за рубежом прививки от COVID-19 в том случае, если используемые для них препараты не допущены в ЕС.

Такую идею ранее озвучил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер на фоне дискуссий о возвращении привилегии гражданам с прививкой от коронавируса или антителами.

Ранее опрос показал, что более половины жителей Германии готовы привиться "Спутником V", если препарат будет одобрен в ЕС.