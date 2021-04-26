В Германии медсестра подменила вакцину от коронавируса физраствором

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Фото: AP/Wilfredo Lee
Одна из сотрудниц прививочного центра в Германии подменила вакцину Pfizer обычным физраствором, уколы были сделаны шести людям. Инцидент произошел в районе Фрисландия в Нижней Саксонии, говорится на сайте местной полиции.
По данным расследования, медсестра случайно уронила и разбила ампулу с вакциной. После этого в надежде скрыть оплошность она влила в шприцы физраствор. При этом женщина не вводила инъекции, а только готовила препарат.
Спустя три дня медсестра сама рассказала о происшествии коллеге. Последняя в свою очередь проинформировала начальство. Местные власти отметили, что угрозы здоровью людям, которым сделали прививки, нет.
Однако 200 граждан, которым в тот день были сделаны уколы, будут вынуждены сдать тесты на антитела. Полиция инициировала расследование. Женщина подозревается в нанесении телесных повреждений. Ожидается, что она будет уволена.
Ранее опрос показал, что более половины жителей Германии готовы привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V", если препарат будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA).
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