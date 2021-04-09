Больше половины немцев захотели привиться "Спутником V"

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Опрос показал, что более половины жителей Германии готовы привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V".
Об этом говорится в материале газеты Handelsblatt, где приводятся данные социологического института YouGov.
По данным исследователей, 55 процентов респондентов сделают прививку, если "Спутник V" будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA).
При этом 19 процентов участников опроса высказали противоположную точку зрения. Еще 14 процентов не определились с ответом, 12 процентов вовсе не хотят вакцинироваться.
Ранее стало известно, что Германия готовится начать переговоры о закупке вакцины. Берлин планирует узнать, какое количество препарата Москва сможет предоставить и в какие сроки.
В то же время канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна может зарегистрировать "Спутник V" без одобрения EMA. По его словам, это значительно ускорит вакцинацию в стране.
В Еврокомиссии заявили, что не сомневаются в качестве "Спутника V"
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