Лавров заявил о готовности РФ поставлять вакцину нуждающимся странам

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия готова на транспарентной основе поставлять нуждающимся странам вакцины от коронавируса.
В интервью пакистанской газете News International глава ведомства отметил, что вакцинация населения на данном этапе находится в приоритете.
Лавров подчеркнул, что вопрос справедливого распределения препаратов против COVID-19 "весьма чувствителен, особенно для беднейших стран".
Глава МИД РФ указал, что соглашения о поставках вакцины "Спутник V" достигнуты с более чем 50 государствами, а в ряде стран запущено ее производство.
По его словам, нынешний кризис показал, что большинство проблем современности рано или поздно становятся общими.
"Поэтому мы с самого начала призывали своих партнеров к совместным шагам", – резюмировал глава МИД РФ.
Лавров заключил, что сейчас особенно важно, чтобы было "приостановлено действие торговых барьеров и нелегитимных санкций".
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа" из-за "стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин".
В Еврокомиссии заявили, что не сомневаются в качестве "Спутника V"
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