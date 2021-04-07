Лавров заявил о готовности РФ поставлять вакцину нуждающимся странам

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Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия готова на транспарентной основе поставлять нуждающимся странам вакцины от коронавируса.

В интервью пакистанской газете News International глава ведомства отметил, что вакцинация населения на данном этапе находится в приоритете.

Лавров подчеркнул, что вопрос справедливого распределения препаратов против COVID-19 "весьма чувствителен, особенно для беднейших стран".

Глава МИД РФ указал, что соглашения о поставках вакцины "Спутник V" достигнуты с более чем 50 государствами, а в ряде стран запущено ее производство.

По его словам, нынешний кризис показал, что большинство проблем современности рано или поздно становятся общими.

"Поэтому мы с самого начала призывали своих партнеров к совместным шагам", – резюмировал глава МИД РФ.

Лавров заключил, что сейчас особенно важно, чтобы было "приостановлено действие торговых барьеров и нелегитимных санкций".

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа" из-за "стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин".