В Норвегии заявили о неизбежном "покаянии" ЕС за "Спутник V"

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Евросоюз потерпел поражение со своей стратегией вакцинации от коронавируса, поэтому содружеству придется униженно идти на поклон к России за "Спутником V".
Такое мнение высказало норвежское издание Resett. В статье, в частности, говорится, что "ЕС остался в дураках в борьбе за дозы вакцины".
В материале напомнили, что Россия стала первой, кто зарегистрировал такой препарат, но в Брюсселе отнеслись к этому "холодно, без малейшего энтузиазма".
Кроме того, появились критические публикации о недостатках испытаний и сомнительности "Спутник V", в которых не бралось во внимание лидерство РФ в разработках вакцин.
Как указывает издание, эффективность вакцин ЕС оказалась ниже ожидаемой, а позже стало известно и о побочных действиях.
Теперь некоторые европейские страны рассчитывают на "Спутник V" как на спасение. Поэтому Брюсселю придется покаяться перед Москвой и просить обеспечить поставки.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа" из-за "стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин".
В Еврокомиссии заявили, что не сомневаются в качестве "Спутника V"
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