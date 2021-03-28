В Норвегии заявили о неизбежном "покаянии" ЕС за "Спутник V"

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Евросоюз потерпел поражение со своей стратегией вакцинации от коронавируса, поэтому содружеству придется униженно идти на поклон к России за "Спутником V".

Такое мнение высказало норвежское издание Resett. В статье, в частности, говорится, что "ЕС остался в дураках в борьбе за дозы вакцины".

В материале напомнили, что Россия стала первой, кто зарегистрировал такой препарат, но в Брюсселе отнеслись к этому "холодно, без малейшего энтузиазма".

Кроме того, появились критические публикации о недостатках испытаний и сомнительности "Спутник V", в которых не бралось во внимание лидерство РФ в разработках вакцин.

Как указывает издание, эффективность вакцин ЕС оказалась ниже ожидаемой, а позже стало известно и о побочных действиях.

Теперь некоторые европейские страны рассчитывают на "Спутник V" как на спасение. Поэтому Брюсселю придется покаяться перед Москвой и просить обеспечить поставки.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа" из-за "стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин".