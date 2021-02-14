Во Франции "Спутник V" назвали геополитической победой России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Благодаря вакцине от коронавируса "Спутник V" Россия одерживает геополитическую победу.

Такое мнение в интервью изданию Ouest-France высказал французский политолог Паскаль Бонифас. По его словам, поиск вакцины и проблема с ее распределением привели к появлению "вакцинной дипломатии".

При этом эксперт считает, что западные страны показывают себя в этой ситуации не лучшим образом. Бонифас указал, что "когда Владимир Путин представлял вакцину, было много насмешек", в том числе из-за названия.

"Оно производило на мир впечатление, будто вернулся Советский Союз и его напыщенная стратегия", – сказал политолог. Тем не менее время показало, что "вакцина работает", и это стало "победой" России.

Применение "Спутник V" уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.

Кроме того, в список входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Монголия, Казахстан, Туркмения, Армения и Белоруссия.