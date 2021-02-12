В Черногории разрешили поставки вакцины "Спутник V"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Институт лекарств и медицинских средств Черногории выдал разрешение на поставки в страну вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V".

Как говорится на сайте ведомства, соответствующее разрешение одобрило правительство Черногории.

Отмечается, что документ выдан по статье Закона о лекарствах, которая разрешает ввоз незарегистрированного лекарства во время эпидемий, природных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время в Черногории не проводится массовая вакцинация из-за отсутствия препарата для иммунизации.

Ранее в стране ввели комендантский час и ограничение на междугородное сообщение в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки.

С начала пандемии коронавирус был выявлен у более чем 10 процентов от 620 тысячного населения Черногории, скончались свыше 680 граждан.

В начале февраля вакцина "Спутник V" была одобрена к применению в Мексике. В ближайшее время стороны подпишут контракт на поставку препарата.