Боррель выразил надежду, что ЕС сертифицирует вакцину "Спутник V"

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Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что ЕС сможет сертифицировать российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что был рад прочитать публикацию результатов третьей фазы клинических исследований российского препарата в журнале Lancet.

"Надеюсь, что теперь европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах-членах Евросоюза. Для нас это будет хорошей новостью, поскольку, как вы знаете, у нас вакцин не хватает и дополнительный источник их поставки только приветствуется", – сказал Боррель после переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, которые проходили в Москве.

Ранее в РФПИ сообщили, что эффективность российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в ходе третьей фазы клинических испытаний составила 91,6%, для пациентов старше 60 лет – 91,8%.

По данным главы РФПИ Кирилла Дмитриева, "Спутник V" показал одинаковую эффективность против новых штаммов коронавируса.

Как рассказали в фонде, результаты третьей фазы исследований, подтверждающие эффективность российского препарата, опубликовало одно из наиболее авторитетных медицинских изданий – журнал The Lancet.

Дмитриев отметил, что эта публикация стала важной вехой в борьбе с пандемией COVID-19.

Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России 15 декабря. Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

До этого Дмитриев объявил, что производители вакцины от коронавируса нарастят объемы выпуска продукции. Он заявил, что с февраля 2021 года планируется производить "десятки миллионов доз вакцины".

"Спутник V" уже зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Алжире, Сербии, Венесуэле, Республике Гвинея, Тунисе, Армении и некоторых других странах.