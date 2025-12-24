Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 19:35

Политика

Путин поручил поднимать государственный флаг на спортивных соревнованиях в РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил законодательно закрепить поднятие государственного флага на официальных спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.

Поручение было дано правительству России. Также кабмин должен будет внести в законодательство изменения, предполагающие постоянное нахождение флага на всех спортивных объектах.

Кроме того, президент РФ призвал доработать и утвердить меры по развитию детско-юношеского спорта в стране, а также обеспечить его реализацию.

Вместе с тем правительство закрепит в законодательстве понятие "командный игровой вид спорта". При этом Минспорт получит право устанавливать соответствующий перечень.

Более того, российский лидер поручил кабмину и региональным властям организовывать соревнования "Школьная лига" по наиболее массовым и популярным видам спорта. Он обязал определить порядок финансирования состязаний и их взаимосвязь с другими турнирами, в которых принимают участие общеобразовательные организации.

Ранее Путин поручил Минспорту России продумать систему сертификации и подтверждения квалификации детских тренеров. Глава государства призвал свести к минимуму, обнулить необоснованные взносы со стороны родителей в связи с юношескими соревнованиями. Он также назвал справедливым предложение нормативно зафиксировать роль и статус первого тренера, что также будет предусматривать систему поощрения.

Читайте также


властьполитикаспорт

Главное

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика