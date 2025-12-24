Путин поручил поднимать государственный флаг на спортивных соревнованиях в РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил законодательно закрепить поднятие государственного флага на официальных спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.

Поручение было дано правительству России. Также кабмин должен будет внести в законодательство изменения, предполагающие постоянное нахождение флага на всех спортивных объектах.

Кроме того, президент РФ призвал доработать и утвердить меры по развитию детско-юношеского спорта в стране, а также обеспечить его реализацию.

Вместе с тем правительство закрепит в законодательстве понятие "командный игровой вид спорта". При этом Минспорт получит право устанавливать соответствующий перечень.

Более того, российский лидер поручил кабмину и региональным властям организовывать соревнования "Школьная лига" по наиболее массовым и популярным видам спорта. Он обязал определить порядок финансирования состязаний и их взаимосвязь с другими турнирами, в которых принимают участие общеобразовательные организации.

Ранее Путин поручил Минспорту России продумать систему сертификации и подтверждения квалификации детских тренеров. Глава государства призвал свести к минимуму, обнулить необоснованные взносы со стороны родителей в связи с юношескими соревнованиями. Он также назвал справедливым предложение нормативно зафиксировать роль и статус первого тренера, что также будет предусматривать систему поощрения.

