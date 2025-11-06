Путин призвал уделить внимание вовлечению детей в спорт

Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

Российские власти будут уделять особое внимание вовлечению детей и подростков в спорт, заявил Владимир Путин, выступая на международном форуме "Россия – спортивная держава" в Самаре.

"Ценности и ориентиры, заложенные в человека в юном возрасте, зачастую определяют всю его взрослую жизнь", – отметил президент.

Он подчеркнул, что занятия спортом и физической культурой – это всегда путь к успеху. Для этого, по словам Путина, в настоящее время в России построено свыше 370 тысяч спортивных сооружений.

"Останавливаться мы, конечно, не собираемся", – подчеркнул глава государства.

Путин 6 ноября в режиме видео-конференц-связи (ВКС) принял участие в открытии ряда новых спортивных объектов в разных регионах России.

В их числе – спорткомплекс в Алуште, Волейбольный центр в Улан-Удэ, Дворец единоборств в Ижевске, Центр развития футбола в Казани, Академия настольного тенниса в Оренбурге и "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" в Самаре.