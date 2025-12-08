Форма поиска по сайту

08 декабря, 15:28

Geely и GAC могут уйти с российского рынка в начале 2026 года

Фото: 123RF.com/pavelshlykov

Бренды Geely и GAC могут уйти с российского рынка, если не начнут процесс локализации в первой половине 2026 года. Такой прогноз дала гендиректор одной автокомпании Светлана Виноградова.

По ее словам, данные автопроизводители пользуются большой популярностью среди россиян и имеют серьезную долю рынка. Вместе с тем она допустила появление в следующем году нескольких брендов.

"Мы все-таки думаем, что появятся 2–3 новых бренда на российском рынке, пока не знаем какие", – цитирует Виноградову ТАСС.

Более того, в 2026 году доля параллельного импорта новых легковых автомобилей в России может снизиться до 4%. Как пояснила эксперт, это связано с экспортными ограничениями Китая, который является основным источником таких поставок, обеспечивая около 80–85% от всей доли.

Ранее стало известно, что официальный представитель Geely в России ООО "Джили-Моторс" решил отозвать 17,7 тысячи автомобилей Emgrand в стране из-за возможных проблем с деформацией топливного бака. Отзыву подлежали машины, реализованные с 1 ноября 2023 года и по настоящее время с VIN-кодами.

На всех авто планировалось заменить крышку заливной горловины, проверить систему вентиляции и состояние топливного бака. При этом в случае выявления повреждений бак и его компоненты также подлежали замене.

Автобренд Tenet впервые вошел в топ-3 по продажам на отечественном рынке

