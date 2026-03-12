На Кубани увеличили группировку для тушения пожара на нефтебазе до 270 человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пригороде Тихорецка специалисты продолжают тушить возгорание на нефтебазе, которое возникло после атаки БПЛА. Группировка огнеборцев была увеличена до 270 человек, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Кроме того, в тушении огня задействуют 72 единицы техники. На данный момент площадь пожара остается прежней – 3,8 тысячи квадратных метров.

Возгорание на кубанской нефтебазе произошло 12 марта после атаки БПЛА. В результате произошедшего в Тихорецке выявили превышение предельно допустимой концентрации бензола и ксилола.

Местных жителей, которые проживают в районе места происшествия, попросили не находиться на открытом воздухе, не открывать окна, отказаться от курения и использования контактных линз. Также гражданам рекомендовали проводить влажную уборку, употреблять больше жидкости, промывать глаза, нос и горло.