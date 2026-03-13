Кубань готова распределить турпотоки при сохранении запрета на отдых на пляжах Анапы

Кубань готова распределить потоки туристов с пляжного на другие виды отдыха при сохранении запрета на отдых на пляжах Анапы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василия Воробьева.

Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев обратился к вице-премьеру России Виталию Савельеву и попросил рассмотреть возможность проведения исследования восьми галечных пляжей Анапы на соответствие санитарным нормам после ликвидации последствий ЧС с танкерами у Керченского пролива для возможности снятия на них запрета на отдых в предстоящем курортном сезоне.

"Очень ждем положительного решения Роспотребнадзора в этом году по открытию пляжных территорий в Анапе. Но даже если этого не случится, будем работать в формате прошлого года – переориентировать интерес туристов на те же альтернативные направления отдыха в Анапе, которые широко представлены", – сказал Воробьев на Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT.

Он уточнил, что в 2025 году значительную часть путешественников, которые не смогли поехать в Анапу, принял Ейский район. Там загрузка составила до 99%. В этом году указанный район готовь вновь принимать отдыхающих.

Также Воробьев напомнил, что в Краснодарском крае с 2021 года развивается концепция "Жарко круглый год". Она ориентирована на развитие всесезонного туризма и альтернативных направлений отдыха. Цель программы – разгрузить лето и отвести турпоток от курортных территории, подразумевающих в первую очередь пляжный отдых.

Ранее сообщалось, что анапские пляжи начали восстанавливать после разлива мазута после ЧС с танкерами. В частности, специалисты тестируют метод с вывозом песка с ближайших карьеров.

Побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в конце 2024 года. ЧП произошло из-за нарушения капитанами и судовладельцами сезонных ограничений на судоходство.

В апреле 2025-го Роспотребнадзор признал непригодными для купания 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.

Работы по сбору мазута завершились в сентябре того же года, однако позднее в акватории Черного моря заметили новый разлив нефтепродуктов объемом почти 900 тонн. Сгусток мазута дрейфовал в сторону Таманского полуострова и Темрюка.