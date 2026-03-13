13 марта, 09:23

Туризм

Кубань готова распределить турпотоки при сохранении запрета на отдых на пляжах Анапы

Фото: depositphotos/shanin

Кубань готова распределить потоки туристов с пляжного на другие виды отдыха при сохранении запрета на отдых на пляжах Анапы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василия Воробьева.

Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев обратился к вице-премьеру России Виталию Савельеву и попросил рассмотреть возможность проведения исследования восьми галечных пляжей Анапы на соответствие санитарным нормам после ликвидации последствий ЧС с танкерами у Керченского пролива для возможности снятия на них запрета на отдых в предстоящем курортном сезоне.

"Очень ждем положительного решения Роспотребнадзора в этом году по открытию пляжных территорий в Анапе. Но даже если этого не случится, будем работать в формате прошлого года – переориентировать интерес туристов на те же альтернативные направления отдыха в Анапе, которые широко представлены", – сказал Воробьев на Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT.

Он уточнил, что в 2025 году значительную часть путешественников, которые не смогли поехать в Анапу, принял Ейский район. Там загрузка составила до 99%. В этом году указанный район готовь вновь принимать отдыхающих.

Также Воробьев напомнил, что в Краснодарском крае с 2021 года развивается концепция "Жарко круглый год". Она ориентирована на развитие всесезонного туризма и альтернативных направлений отдыха. Цель программы – разгрузить лето и отвести турпоток от курортных территории, подразумевающих в первую очередь пляжный отдых.

Ранее сообщалось, что анапские пляжи начали восстанавливать после разлива мазута после ЧС с танкерами. В частности, специалисты тестируют метод с вывозом песка с ближайших карьеров.

Побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в конце 2024 года. ЧП произошло из-за нарушения капитанами и судовладельцами сезонных ограничений на судоходство.

В апреле 2025-го Роспотребнадзор признал непригодными для купания 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.

Работы по сбору мазута завершились в сентябре того же года, однако позднее в акватории Черного моря заметили новый разлив нефтепродуктов объемом почти 900 тонн. Сгусток мазута дрейфовал в сторону Таманского полуострова и Темрюка.

Новости регионов: двух дельфинят вынесло на мель в Анапе

Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

