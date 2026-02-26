Фото: ТАСС/Максим Чурусо

Анапа получит статус курорта федерального значения, следует из проекта нормативного правового акта, разработанного российским правительством. Соответствующий документ размещен на портале проектов.

Сейчас инициатива ожидает стадии общественного обсуждения, после которой к согласованию присоединятся ведомства. Финальным этапом пройдет экспертиза.

Курортами федерального значения являются территории с лечебными природными ресурсами, имеющие государственное значение. Статус предполагает создание санитарных зон и развитие инфраструктуры на государственном уровне.

Город-курорт Анапа, имеющий общую площадь 981 860 гектаров, расположен в Краснодарском крае. Санаторно-курортная сфера играет для него ключевую роль.

Например, только в 2024 году город посетили 5,5 миллиона туристов, что превысило показатели 2023-го на 10%. Однако в 2025 году курортный сезон в Анапе проходил с ограничениями на пляжный отдых из-за инцидента с танкерами у Керченского пролива.

Суда "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушения в конце 2024-го в связи с несоблюдением капитанами и судовладельцами сезонных ограничений на судоходство. В результате от масштабного загрязнения мазутом пострадало Черноморское побережье.

В апреле 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для купания более 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе Кубани. В ответ на ситуацию власти Темрюкского района временно отменили туристический налог в Новотаманском сельском поселении.

Основные работы по ликвидации последствий были завершены к сентябрю 2025 года. Однако уже в конце октября того же года был обнаружен новый разлив мазута объемом около 900 тонн, который начал двигаться в сторону Таманского полуострова и Темрюка.

Возобновление восстановительных работ на пляжах Анапы стартовало в конце февраля 2026 года. Сейчас специалисты тестируют метод с завозом песка с ближайших карьеров.