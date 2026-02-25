АТОР: продажи туров в Анапу идут вдвое активнее, чем год назад

Фото: ТАСС/Максим Чурусов

Продажи туров в Анапу идут вдвое активнее, чем год назад, несмотря на отсутствие официального заявления об открытии пляжей. Об этом Москве 24 сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

По его данным, уже реализовано около 20% от прогнозируемого летнего турпотока, то есть каждый пятый турист забронировал отдых заранее.

"Средний чек на 10 дней (без учета дороги. – Прим. ред.) составляет порядка 40–42 тысячи рублей на человека. В зависимости от категории отеля сумма может варьироваться от 30 до 70 тысяч. По моим оптимистичным оценкам, если пляжи откроются, поток туристов еще увеличится и восстановится до параметров 2024-го", – заявил собеседник.

Кроме того, по его словам, в прошлом году туристы добирались в Анапу в основном на личных автомобилях (80%) и поездах (20%). Дополнительной возможностью стал аэропорт Краснодара, возобновивший работу осенью 2025 года, откуда дорога занимает около 2–2,5 часа.

Примечательно, что на данный момент предоплата за тур составляет 20–25%, оставшуюся сумму можно внести за две недели до заезда. При этом туристы вправе отказаться от поездки и вернуть деньги в течение трех дней.

В конце 2024 года Черноморское побережье пострадало от масштабного загрязнения мазутом, вызванного крушением танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стало несоблюдение капитанами и судовладельцами сезонных ограничений на судоходство.

К апрелю 2025 года Роспотребнадзор объявил непригодными для купания более 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе Кубани. В связи с ситуацией власти Темрюкского района временно отменили туристический налог в Новотаманском сельском поселении.

Хотя основные работы по очистке завершились к сентябрю 2025 года, уже в конце октября был обнаружен новый, почти 900-тонный разлив мазута, дрейфующий к Таманскому полуострову и Темрюку.