Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 16:30

Туризм
Главная / Новости /

АТОР: продажи туров в Анапу идут вдвое активнее, чем год назад

В АТОР рассказали о выросших продажах туров в Анапу

Фото: ТАСС/Максим Чурусов

Продажи туров в Анапу идут вдвое активнее, чем год назад, несмотря на отсутствие официального заявления об открытии пляжей. Об этом Москве 24 сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

По его данным, уже реализовано около 20% от прогнозируемого летнего турпотока, то есть каждый пятый турист забронировал отдых заранее.

"Средний чек на 10 дней (без учета дороги. – Прим. ред.) составляет порядка 40–42 тысячи рублей на человека. В зависимости от категории отеля сумма может варьироваться от 30 до 70 тысяч. По моим оптимистичным оценкам, если пляжи откроются, поток туристов еще увеличится и восстановится до параметров 2024-го", – заявил собеседник.

Кроме того, по его словам, в прошлом году туристы добирались в Анапу в основном на личных автомобилях (80%) и поездах (20%). Дополнительной возможностью стал аэропорт Краснодара, возобновивший работу осенью 2025 года, откуда дорога занимает около 2–2,5 часа.

Примечательно, что на данный момент предоплата за тур составляет 20–25%, оставшуюся сумму можно внести за две недели до заезда. При этом туристы вправе отказаться от поездки и вернуть деньги в течение трех дней.

В конце 2024 года Черноморское побережье пострадало от масштабного загрязнения мазутом, вызванного крушением танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стало несоблюдение капитанами и судовладельцами сезонных ограничений на судоходство.

К апрелю 2025 года Роспотребнадзор объявил непригодными для купания более 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе Кубани. В связи с ситуацией власти Темрюкского района временно отменили туристический налог в Новотаманском сельском поселении.

Хотя основные работы по очистке завершились к сентябрю 2025 года, уже в конце октября был обнаружен новый, почти 900-тонный разлив мазута, дрейфующий к Таманскому полуострову и Темрюку.

Читайте также


туризмрегионыэксклюзив

Главное

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика