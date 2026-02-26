Форма поиска по сайту

26 февраля, 19:26

Происшествия

Пострадавший в ДТП с грузовиком в Чите находится в тяжелом состоянии

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Забайкалья"

Пострадавший в ДТП с грузовиком в Чите находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Забайкальского края.

Мужчина остается в Забайкальской краевой клинической больнице. Ему оказывается вся необходимая медпомощь.

Грузовик врезался в жилой дом в Чите вечером 27 февраля. Предварительно, водитель не справился с управлением и съехал с дороги, после чего столкнулся со зданием. В результате три человека погибли, еще один пострадал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В Госавтоинспекции Забайкалья уточнили, что погибшие и пострадавший находились в кабине большегруза. Жильцы дома не пострадали.

Три человека погибли в ДТП с лесовозом, который врезался в жилой дом в Чите

