Пять ДТП с участием 12 машин произошло в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Пять ДТП с участием 12 автомобилей произошло в четверг, 19 февраля, около 08:10 на 85-м километре трассы М-4 "Дон" в Подмосковье. Об это сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался. Автомобили получили механические повреждения.

В результате движение в сторону Москвы было ограничено, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

В регионе до конца дня сохранятся сложные погодные условия, указали в ведомстве. В Госавтоинспекции участников движения призвали к осторожности, а также посоветовали пересесть на общественный транспорт.

На столицу 19 февраля обрушился циклон "Валли". С последствиями сильного снегопада уже борются городские службы. На этом фоне москвичей предупредили о возможных локальных задержках наземного транспорта. Из-за непогоды некоторые маршруты могут быть оперативно скорректированы.

Как отметил Сергей Собянин, в течение дня может выпасть более 70% от месячной нормы осадков. Он поблагодарил сотрудников городских служб за работу в условиях аномального снегопада.