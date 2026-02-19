Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 11:36

Происшествия

Пять ДТП с участием 12 машин произошло в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Пять ДТП с участием 12 автомобилей произошло в четверг, 19 февраля, около 08:10 на 85-м километре трассы М-4 "Дон" в Подмосковье. Об это сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался. Автомобили получили механические повреждения.

В результате движение в сторону Москвы было ограничено, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

В регионе до конца дня сохранятся сложные погодные условия, указали в ведомстве. В Госавтоинспекции участников движения призвали к осторожности, а также посоветовали пересесть на общественный транспорт.

На столицу 19 февраля обрушился циклон "Валли". С последствиями сильного снегопада уже борются городские службы. На этом фоне москвичей предупредили о возможных локальных задержках наземного транспорта. Из-за непогоды некоторые маршруты могут быть оперативно скорректированы.

Как отметил Сергей Собянин, в течение дня может выпасть более 70% от месячной нормы осадков. Он поблагодарил сотрудников городских служб за работу в условиях аномального снегопада.

Читайте также


происшествияДТПпогода

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика