В ГД поддержали повышение лимита банковских карт на одного человека

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал предложение главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной увеличить лимит числа карт на одного человека до 10 в одном банке, передает РИА Новости.

Парламентарий назвал такую идею хорошей.

"Когда мы начали обсуждать с банками, они говорили, что некоторые семьи в одном банке держат все карты, и получается, что мы искусственно их выгоняем из этого банка. Также возникал вопрос развития конкуренции, нужно, чтобы было распределение", – сказал депутат.

Законопроект "Антифрод 2.0" предполагает, что банки не смогут выдавать свыше 5 карт одному клиенту с одновременным общим ограничением в не более 20 карт.

Недавно депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об ограничении количества банковских карт, доступных для оформления на одного человека. Инициатива вошла во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Всего будет установлено два лимита: не более 20 банковских карт на человека в целом и не более 5 карт в одном банке.

Авторы законопроекта также предложили дать возможность Банку России менять предельные значения.

