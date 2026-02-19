Форма поиска по сайту

19 февраля, 12:42

Политика

В ГД поддержали повышение лимита банковских карт на одного человека

Фото: depositphotos/samsonovs

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал предложение главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной увеличить лимит числа карт на одного человека до 10 в одном банке, передает РИА Новости.

Парламентарий назвал такую идею хорошей.

"Когда мы начали обсуждать с банками, они говорили, что некоторые семьи в одном банке держат все карты, и получается, что мы искусственно их выгоняем из этого банка. Также возникал вопрос развития конкуренции, нужно, чтобы было распределение", – сказал депутат.

Законопроект "Антифрод 2.0" предполагает, что банки не смогут выдавать свыше 5 карт одному клиенту с одновременным общим ограничением в не более 20 карт.

Недавно депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об ограничении количества банковских карт, доступных для оформления на одного человека. Инициатива вошла во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Всего будет установлено два лимита: не более 20 банковских карт на человека в целом и не более 5 карт в одном банке.

Авторы законопроекта также предложили дать возможность Банку России менять предельные значения.

политикаэкономикаобщество

