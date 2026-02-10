Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 16:40

Политика

ГД одобрила в I чтении проект о лимите банковских карт на одного человека

Фото: depositphotos/samsonovs

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли в первом чтении законопроект об ограничении количества банковских карт, доступных для оформления на одного человека.

Инициатива вошла во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Всего будет установлено два лимита: не более 20 банковских карт на человека в целом и не более 5 карт в одном банке.

Авторы законопроекта также предложили дать возможность Банку России менять предельные значения. Информация обо всех выданных картах будет поступать от кредитных организаций в специально созданную Единую систему учета платежных карт.

Отмечается, что перед выдачей новой банковской карты сотрудники обязаны будут уточнить, не превышает ли клиент лимит. Также банки должны будут предупреждать граждан, если у них на руках предельное число карт. Механизм уведомлений позднее проработают с Центробанком.

Кроме того, в I чтении принят законопроект, согласно которому банки будут обязаны дополнительно защищать граждан от киберпреступников, а также возвращать потерянные клиентами средства.

Таким образом, если кредитная организация зафиксирует подозрительный перевод, сотрудникам необходимо будет проверить по государственной системе "Антифрод", не было ли там признаков мошенничества. Если подозрения подтвердятся, банку необходимо временно заморозить операцию, а также банковскую карту. Также они должны будут посмотреть, нет ли телефонных номеров клиентов, которые задействованы в операции, в реестре номеров, подозреваемых в участии в схемах мошенников.

Также банки должны будут устанавливать клиентам специальные ПО, чтобы электронные ресурсы кредитных организаций не пострадали от вредоносного кода. Кроме того, у них появится возможность приостанавливать операции, в которых могут быть использованы вредоносные программы.

Если же кредитные организации не выполнили указанные обязанности и это привело к хищению средств со счетов клиента, то в рамках возбужденного уголовное дела им придется вернуть ему деньги.

Ранее в Думе предложили создать единую цифровую паспортную карту как документ, удостоверяющий личность. Эта мера позволит повысить качество и доступность государственных и муниципальных услуг, сократит временные затраты граждан на их получение, снизит число подделок и случаев неправомерного использования удостоверений личности, а также будет способствовать увеличению доходов бюджета за счет расширения электронного взаимодействия между гражданами, органами власти и организациями.

Читайте также


политикаэкономика

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика