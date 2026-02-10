ГД одобрила в I чтении проект о лимите банковских карт на одного человека

Фото: depositphotos/samsonovs

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли в первом чтении законопроект об ограничении количества банковских карт, доступных для оформления на одного человека.

Инициатива вошла во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Всего будет установлено два лимита: не более 20 банковских карт на человека в целом и не более 5 карт в одном банке.

Авторы законопроекта также предложили дать возможность Банку России менять предельные значения. Информация обо всех выданных картах будет поступать от кредитных организаций в специально созданную Единую систему учета платежных карт.

Отмечается, что перед выдачей новой банковской карты сотрудники обязаны будут уточнить, не превышает ли клиент лимит. Также банки должны будут предупреждать граждан, если у них на руках предельное число карт. Механизм уведомлений позднее проработают с Центробанком.

Кроме того, в I чтении принят законопроект, согласно которому банки будут обязаны дополнительно защищать граждан от киберпреступников, а также возвращать потерянные клиентами средства.

Таким образом, если кредитная организация зафиксирует подозрительный перевод, сотрудникам необходимо будет проверить по государственной системе "Антифрод", не было ли там признаков мошенничества. Если подозрения подтвердятся, банку необходимо временно заморозить операцию, а также банковскую карту. Также они должны будут посмотреть, нет ли телефонных номеров клиентов, которые задействованы в операции, в реестре номеров, подозреваемых в участии в схемах мошенников.

Также банки должны будут устанавливать клиентам специальные ПО, чтобы электронные ресурсы кредитных организаций не пострадали от вредоносного кода. Кроме того, у них появится возможность приостанавливать операции, в которых могут быть использованы вредоносные программы.

Если же кредитные организации не выполнили указанные обязанности и это привело к хищению средств со счетов клиента, то в рамках возбужденного уголовное дела им придется вернуть ему деньги.

Ранее в Думе предложили создать единую цифровую паспортную карту как документ, удостоверяющий личность. Эта мера позволит повысить качество и доступность государственных и муниципальных услуг, сократит временные затраты граждан на их получение, снизит число подделок и случаев неправомерного использования удостоверений личности, а также будет способствовать увеличению доходов бюджета за счет расширения электронного взаимодействия между гражданами, органами власти и организациями.