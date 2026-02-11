Форма поиска по сайту

11 февраля, 13:57

Политика

Лавров пообещал военно-технические меры при милитаризации Гренландии

Фото: ТАСС/AP/Pavel Bednyakov

В случае милитаризации Гренландия Россия примет в ответ адекватные военно-технические меры, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме.

Глава ведомства также напомнил о позиции Владимира Путина – в Москве исходят из того, что тема Гренландии в настоящий момент "напрямую не касается" России.

"США, Дания, Гренландия должны сами разобраться – при учете мнения жителей крупнейшего острова, конечно, к которым официальный Копенгаген на протяжении долгих лет и десятилетий относился довольно жестоко, можно сказать, как к людям второго сорта", – подчеркнул министр.

При этом он добавил, что принципиальная позиция России заключается в том, что Арктика должна оставаться зоной мира и сотрудничества.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале переговоров по ситуации в Гренландии. Он выразил надежду на заключение сделки, поскольку это якобы крайне важно для национальной безопасности США.

Кроме того, глава Штатов рассказывал, что на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте удалось разработать основу будущей сделки. По его словам, соглашение коснется всего Арктического региона.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что переговорный процесс с НАТО по поводу приобретения Гренландии проходит хорошо. Политик призвал Данию и остальных членов Альянса осознать, что эта сделка важна для безопасности не только США, но и всего мира.

