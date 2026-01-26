Reuters: Трампу может грозить импичмент в случае военного захвата Гренландии

Фото: ТАСС/АР/Alex Brandon

Конгресс Соединенных Штатов предупредил президента страны Дональда Трампа о возможном импичменте в случае военной интервенции в Гренландию. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Reuters.

По данным источников агентства, США не отказались от планов по военному захвату Гренландии. Американская администрация, не проконсультировавшись с конгрессом, "в очередной раз продвигается вперед с крупной военной операцией".

При этом близкие к администрации президента лица утверждают, что возможность военного захвата Гренландии никогда не рассматривалась всерьез.

Ранее Трамп утверждал, что для получения Гренландии ему нужна помощь НАТО. Однако лидеры некоторых стран Евросоюза опасаются, что после получения контроля над островом амбиции США могут распространиться на другие территории.

Глава Белого дома также заявлял, что Гренландия играет для США одну из ключевых ролей в создании системы ПРО "Золотой купол". Он добавил, что размещение американских систем очень важно для национальной и международной безопасности.

В свою очередь, американский вице-президент Джей Ди Вэнс рассказал, что переговорный процесс с НАТО по поводу приобретения Гренландии проходит хорошо. По его словам, членам Североатлантического альянса необходимо понимать, что эта сделка важна для всего мира.