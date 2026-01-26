Путин рассказал о просьбах отказаться от ударов по инфраструктуре Украины

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко рассказал о просьбах отказаться от ударов по инфраструктуре Украины.

Однако президент отметил, что, несмотря на эти просьбы, Киев продолжает атаки на российские объекты с помощью БПЛА. В контексте этой темы Дрозденко сообщил Путину о мерах по защите региона от беспилотников.

"Мы завершили строительство 16 объектов из 17, софинансировали все объекты. И это дает эффект", – отметил губернатор Ленинградской области.

Российская армия 20 января нанесла массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также энергетическим и транспортным объектам, используемым в интересах противника. В результате все цели, в том числе склады боеприпасов и цеха по производству дронов дальнего действия, были ликвидированы.

В Минобороны пояснили, что атака стала ответом на террористические действия Украины по гражданским объектам на территории России. Для нанесения удара были задействованы высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотники.

