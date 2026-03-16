Эксперт Алтухов предрек провал приложению для знакомств с мужчинами-миллионерами

В России могут создать приложение для знакомств с богатыми мужчинами, сообщили авторы проекта. Удастся ли найти хорошую пару подобным образом, расскажет Москва 24.

Рыночные отношения?

Приложение для знакомств с миллионерами хотят запустить в столице, сообщила в социальных сетях автор проекта, бизнесвумен Виктория Молдавская.





Виктория Молдавская бизнесвумен Это бутиковый дейтинг с многоуровневой верификацией пользователей. Мы добавляем ограниченное количество мужских анкет в месяц, около 50, но эти мужчины проверенные, готовые к отношениям и… очень обеспеченные.

Молдавская отметила, что среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты с ежегодным заработком минимум миллион долларов.

"Я села считать вероятность встречи такого мужчины просто гуляя по улице. У меня получилась вероятность 1 к 111 111", – пояснила автор проекта.

По ее словам, пока приложение на стадии разработки и для него подбирают варианты названия. Вместе с тем информации, на каких условиях девушки смогут размещать свои анкеты и как планируется проверять доход мужчин, пока нет.

При этом мужчины не всегда используют свой реальный профиль. Ранее СМИ рассказывали историю израильского мошенника Саймона Леваева, который при помощи дейтингового приложения обманывал женщин, представляясь сыном алмазного магната. Чтобы привлекать будущих жертв, мужчина создал "идеальный" профиль, где публиковал фотографии яхт, частных самолетов, дизайнерской одежды и дорогих машин.

Леваев знакомился с девушками, очаровывал их, делал комплименты и даже звал провести выходные вместе, показывая серьезность намерений. Поняв, что спутница доверяет, он начинал делиться историями о вовлеченности в криминальные схемы и сопутствующих трудностях. Для убедительности показывал снимки одежды со следами крови, стремясь запугать собеседников.

После кратковременного исчезновения фигурант возвращался с просьбами о финансовой помощи. Отсутствие собственных средств объяснял блокировкой доступа к счетам и картам из-за слежки врагов и реальной угрозы гибели. Добытые обманом деньги тратил на роскошь и обеспечение внимания к очередным избранницам. По данным СМИ, в общей сложности Леваев выманил у пострадавших около 10 миллионов долларов.

Цена счастья

По мнению руководителя брачного агентства Анатолия Алтухова, состоятельные мужчины не будут регистрироваться в подобных приложениях.





Анатолий Алтухов руководитель брачного агентства Во-первых, своим временем они сильно дорожат и не станут тратить его на сомнительные сайты, предпочтя поход в профессиональное агентство. Во-вторых, важнейшим фактором для них является приватность и конфиденциальность – такие мужчины нередко просят не показывать их фотографии кандидаткам при первом просмотре анкет.

Также эксперт подчеркнул, что успешные и обеспеченные мужчины, достигшие высоких социальных и материальных высот, ищут не просто девушку, а спутницу жизни с определенными качествами. Они выбирают не меркантильных дам, ориентированных на "халяву", а заботливых, внимательных, элегантных и умных, заключил Алтухов.

В свою очередь, сваха Марина Благирева выразила уверенность в беседе с Москвой 24, что подобный подход искусственно разделяет мужчин на категории по принципу финансового положения, чем создает опасный прецедент. В России много достойных мужчин, которые получили хорошее образование, честно работают, но при этом не занимаются бизнесом или, например, IT. В таком случае они будут чувствовать себя ущемленными и оскорбленными самой идеей подобного приложения, убеждена Благирева.





Марина Благирева сваха Мужчины, которые осознанно выбирают регистрироваться на сайтах знакомств, требующих от них финансового соответствия, могут руководствоваться желанием самоутвердиться, почувствовать себя всесильными: "Я богат, я могу купить все, что хочу, я сегодня с одной девушкой, завтра с другой".

Специалист отметила, что такие площадки неизбежно станут местом для обмана мужчин со стороны женщин, ориентированных исключительно на материальную выгоду. Подобные знакомства редко заканчиваются крепкими отношениями, заключила Благирева.

Вместе с тем консультант в сфере отношений, коуч Светлана Шаталина отметила в разговоре с Москвой 24, что, когда доступ регламентируется исключительно денежным эквивалентом для мужчин, но при этом ничего не сказано о требованиях к женщинам, возникает ощущение, что последние оказываются в заведомо уязвимом положении.

По ее мнению, в подобных обстоятельствах женщины словно должны расплачиваться за внимание состоятельного мужчины. Иначе говоря, отношения превращаются в рыночные, что вызывает не самые благоприятные ассоциации.





Светлана Шаталина консультант в сфере отношений, коуч Основа любых долгосрочных отношений – постепенное формирование доверия и определенного типа привязанности. Когда же с порога заявляется позиция власти ("Я богат, значит, я над тобой"), это с высокой вероятностью начнет подпитывать тревожные типы привязанности. Женщина будет постоянно находиться в напряжении, опасаясь, что мужчина выберет кого-то другого.

По ее мнению, женщины, приходящие на такой сайт, вероятнее всего, руководствуются сказочным сценарием "Золушки", ожидая принца, который закроет их финансовые потребности и обеспечит безопасность. Однако на практике подобный дисбаланс редко приводит к здоровым и равноправным отношениям.

При этом непонятно, какие критерии входа будут для девушек. В частности, должны ли они также подтверждать свой финансовый статус или речь идет о других моментах, заключила Шаталина.

