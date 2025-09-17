В Грузии арестован "Аферист из Tinder" Саймон Леваев

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/simonleviev8

Мошенника Саймона Леваева, о котором Netflix снял документальный фильм "Аферист из Tinder", арестовали в Грузии, передает местное издание "Батумелеби".

Батумский городской суд постановил заключить его под стражу на 3 месяца для дальнейшей экстрадиции.

Афериста задержали в международном аэропорту Батуми. Запрос на его задержание в Интерпол подала Германия, где мужчину обвиняют в мошенничестве. Согласно обвинению, он похитил 44 тысячи евро у женщины, а также потратил тысячи евро с ее банковской карты.

Известность Леваев, чье настоящее имя – Шимон Хают, получил после выхода в 2022 году фильма Netflix, где несколько женщин рассказали, как он, выдавая себя за состоятельного человека, знакомился с ними через Tinder, втирался в доверие и начинал угрожать.

Это не первый арест афериста – в 2019 году его уже задерживали в Греции по поддельному паспорту, после чего экстрадировали в Израиль.

Решение об аресте приняла судья Нино Сахелашвили. Адвокат задержанного, Сагив Ротенберг, подтвердил, что его клиента задержали после нескольких часов допроса в аэропорту.

Ранее "Афериста из Tinder" задержали в Испании. Мужчину взяли под стражу после того, как арендованный им за 80 000 фунтов стерлингов автомобиль Maserati застрял на побережье одного из пляжей. По данным СМИ, мошенника заметили в компании русской блондинки.