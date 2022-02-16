Москвичка рассказала, как наказала мошенника из Tinder

В мире набирает популярность документальный фильм "Аферист из Tinder", вышедший 2 февраля на стриминговом сервисе Netflix. Картину о лжемиллиардере, называвшем себя Саймон Леваев, посмотрели десятки миллионов человек. Мошенник обольщал женщин, а после выкачивал из них гигантские суммы. Москва 24 пообщалась с жертвами российских аферистов сайтов знакомств и постаралась разобраться, как не попасть на уловки.



Аферист из Tinder

2 февраля на стриминговом сервисе Netflix вышел британский документальный фильм "Аферист из Tinder". Уже к концу недели картина возглавила чарт платформы. К 6 февраля она набрала 45,8 миллиона часов просмотров и вошла в топ-10 самых успешных проектов в 92 странах.

В фильме рассказывается история израильского мошенника Шимона Хаюта. Он выдавал себя за Саймона Леваева, сына израильского бизнесмена Льва Леваева, известного как Бриллиантовый король. Состояние магната в 2018 году оценивалось в один миллиард долларов. В приложении знакомств Tinder Шимон Хают знакомился с женщинами из разных стран. Обманом и манипуляциями он сумел получить от них около 10 миллионов долларов (порядка 765 миллионов рублей). Полученные преступным путем деньги Хают тратил на встречи с новыми женщинами и роскошный образ жизни.

В 2019 году его обвинили в махинациях, совершенных в Израиле, и назначили 15 месяцев колонии за мошенничество. Аферист сумел выйти на свободу уже через пять месяцев за хорошее поведение. Некоторые из его жертв продолжают выплачивать кредиты банкам. Мужчина же стал бизнес-консультантом, продолжил вести Instagram, на который подписались более 200 тысяч человек. Вскоре после выхода фильма Netflix Шимон Хают удалил свою страницу.



Мошенник, обманувший девушек на миллионы долларов, стал звездой экрана

"Коачелла" – это круто

Москвичка Ирина (имя изменено. – Прим. ред.) стала жертвой другого мошенника из Tinder, но сумела вернуть похищенное и даже наказать обидчика по закону. С Эриком Ирина познакомилась не через сайт знакомств, а через подругу Марину (имя изменено. – Прим. ред). Именно с ней афериcт начал встречаться через Tinder.

"Они много переписывались, но крайне редко виделись. Их отношения не успели зайти слишком далеко, максимум они целовались", – вспоминает Ирина. При этом мужчина был весьма учтив и внимателен. Выручал Марину деньгами, мог одолжить до пяти тысяч рублей или прислать девушке лекарства, когда та заболела.

Мужчина тщательно следил за внешним видом и был даже излишне опрятно одет. С учетом московской зимы его белоснежная куртка бросалась в глаза. Однажды зимой он спонтанно заехал в гости к Марине с бутылкой дорогого шампанского, клубникой и фруктами, которые стоили немалые деньги в несезон, рассказала девушка. Однако вскоре их общение сошло на нет.





Ирина жительница Москвы В начале он ей помогал, они общались, но потом он стал ей рассказывать, что якобы болеет, чуть ли не рак у него, что он почти умирает. А затем вроде бы уже все нормально.

"Маринка почувствовала, что происходит что-то непонятное. И говорит: "Зачем он мне такой сдался?" – сказала москвичка.

Вскоре после этого Эрик написал Ирине, предложив ей составить компанию во время поездки в США на крупнейший в мире музыкальный фестиваль "Коачелла". "Я говорю: "Как классно, "Коачелла" – это круто!" Это было как раз перед пандемией", – делится впечатлениями девушка. Мошенник предложил ей помощь в оформлении американской визы. За несуществующие документы и бронь отеля Ирина перевела аферисту 17 тысяч рублей. При этом он регулярно отчитывался и даже прислал ей липовое подтверждение брони.

"Потом я поняла, что это все вранье. Он исчез с радаров. Около полугода он обещал мне отдать деньги", – рассказывает Ирина о том, как сорвалась поездка в США.

Но девушка не стала сидеть сложа руки, а провела расследование и выяснила, что Эрик – профессиональный аферист с судимостью за мошенничество по продаже липовых билетов на концерты. Ирина распространила информацию о преступнике по социальным сетям, и вскоре ей написали еще несколько жертв Эрика. Одну девушку аферист из Tinder "развел" на 500 тысяч рублей. Жертва взяла для него кредит, который затем длительное время выплачивала уже после исчезновения мужчины.

"Тогда я пошла в полицию, в Кунцевское ОВД. Мы с девушками завели на него уголовное дело, он рецидивист. В итоге его посадили на полтора года, а сейчас он уже вышел. Сама я обошлась малой кровью, он почти все мне вернул, не считая двух тысяч рублей", – заключила Ирина.



Игра на мужском стыде

История с разводами в интернете по большому счету не имеет гендера – обманывают как женщин, так и мужчин. В беседе с Москвой 24 психолог Анна Шепель рассказала историю своего приятеля Николая (имя изменено. – Прим. ред.), который попался на распространенную схему мошенников.

Мужчина приехал в Санкт-Петербург по делам, где воспользовался приложением для анонимных знакомств. Найти подругу не составило труда. После непродолжительной переписки за ним заехала "очень пафосная девушка, вся на люксе, на супермашине Maybach с водителем", рассказала Анна.

По пути в гостиницу новая знакомая неожиданно предложила заехать в ресторан, пообщаться и присмотреться друг к другу. Цены в заведении оказались неадекватно завышены: салат стоил четыре тысячи рублей, два бокала шампанского – десять. Девушка заказала слегка перекусить, а счет выходил уже на 20 тысяч рублей.

В этот момент Николай начал понимать, что стал жертвой мошенницы, которая находится в доле с рестораном, поставляя клиентов. С трудом Николаю удалось сократить счет до пяти тысяч рублей.





Анна Шепель психолог При попытке отказаться от шампанского девушка пустила в ход манипуляции. Она начала играть на мужском стыде, надувать губы: "Ты что, не мужчина? Я к этому привыкла, а ты не можешь мне этого дать? Смотри, какая я классная, такая великолепная".

Просто сбежать из роскошного ресторана, не расплатившись, Николай не решился, опасаясь охраны заведения."Присмотревшись" друг к другу после ужина, девушка поспешила ретироваться. В завершении встречи Николай разговорился с водителем Maybach, от которого узнал, что в день у них бывает до четырех подобных выездов.



Как не попасться на удочку афериста

Клинический психолог Вероника Казанцева рассказала в беседе с Москвой 24, что распознать мошенника на сайте знакомств довольно сложно, однако есть особенности поведения, на которые стоит обратить внимание.

"Человек, у которого впереди долгоиграющая афера, будет пытаться угадать все ваши пожелания, для того чтобы усыпить бдительность. Он будет играть и представлять из себя совершенно не то, что есть на самом деле. Разовьет бурную активность, он будет вас обволакивать своей заботой, душевностью и ни в коем случае не будет давить. Начнет строить совместные планы, чтобы вы прониклись и успокоились", – говорит психолог.





Вероника Казанцева клинический психолог Когда вы уже привыкаете к его навязчивой активности, он внезапно пропадает. И в этот момент кажется: "Как так? А где же этот человек, который, возможно, мне даже и несильно нравился?" Это игра ведется специально, чтобы заинтриговать.

Аферист может пригласить в театр, исчезнуть накануне, а потом объявиться спустя несколько дней. Это делается для того, чтобы привести человека в состояние возбуждения и беспокойства. Жертве нужно строить свои планы, и она невольно начинает размышлять: "Ты же меня сам пригласил? Почему ты не появляешься? Мы же с тобой запланировали?"

Позднее объяснения внезапного исчезновения могут быть самыми разными, например неожиданная командировка. Довольно часто аферисты давят на так называемый синдром спасателя. Вероника Казанцева привела случай из жизни, когда подруга ее клиентки оформила кредит в размере 40 тысяч рублей для малознакомого человека, который свое внезапное исчезновение перед запланированной встречей объяснил необходимостью привезти лекарство для якобы больной мамы в другой регион.

"Я очень хотела быть хорошей. Я так хотела, чтобы он был мне благодарен за то, что я участвую в его судьбе", – мотивировала свой поступок девушка.

Добиваясь доверия склонной к помощи жертвы, аферисты также могут одолжить очень небольшую сумму в пределах двух тысяч рублей, почти сразу с благодарностью ее вернуть, может вовсе сказать, что деньги не понадобились, добавила психолог. Также она рекомендовала проверять информацию о партнере в Сети перед свиданиями.

