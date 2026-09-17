17 сентября, 09:18Транспорт
Новый проезд в центре столицы сократит путь для водителей до 2 км
Теперь пересечь Долгоруковскую улицу можно возле станции метро "Новослободская". Раньше водители, которые ехали с востока на запад, делали крюк через улицу Палиху или Оружейный переулок.
По проекту Центра организации дорожного движения (ЦОДД) соединили Селезневскую улицу с Весковским переулком. Для этого на Селезневской улице добавили одну полосу для движения прямо – в Весковский переулок и еще одну – для поворота налево на Долгоруковскую улицу в сторону центра.
Также разрешили проезд через Долгоруковскую улицу: разметку изменили со сплошной на прерывистую и добавили направления движения по полосам. Кроме того, установили светофоры и синхронизировали их фазы со светофорами на пешеходном переходе севернее.
Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов добавил, что теперь на некоторых маршрутах автомобилисты смогут проезжать на 1–2 километра меньше.
Ранее в Текстильщиках изменилась схема движения на западном (Остаповском) путепроводе. Отныне водители, которые едут с Московского скоростного диаметра или внешней стороны ТТК, могут воспользоваться новым разворотом. Он дает возможность попасть в промзону и северную часть района.
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