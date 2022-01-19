Аналитики выяснили, для каких целей мужчины и женщины регистрируются на сайтах знакомств

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В январские праздники россияне стали активнее пользоваться сайтами знакомств. Об этом свидетельствует исследование ЮKassa и сайта знакомств Mamba, передает РИА Новости.

"Выяснилось, что женщины больше настроены на совместные поездки – в праздники соответствующая цель стала у них на 17,5% популярнее, чем осенью. А мужчины на 50% чаще указывали, что их цель знакомства – отношения", – говорится в сообщении.

По мнению авторов исследования, вероятнее всего, такие показатели связаны с началом нового календарного года и планами на новую жизнь.

Аналитики также выяснили, что в праздники переписки между пользователями становятся на 20% длиннее по сравнению с осенними месяцами. При этом число успешных переписок возрастает: девушки в новогодние праздники отвечают мужчинам на 15% охотнее.

С 1 по 9 января россияне сделали на сайтах знакомств на 62% больше покупок и потратили на 3% больше денег, чем за аналогичный период прошлого года.

"Плательщиков стало на 53% больше, а средний чек сократился на 37% и составил 216 рублей. Количество оплаченных услуг на одного пользователя увеличилось на 6% – до 1,9. В этом году наибольшее число покупок пришлось на 7 января, а в прошлом – на 1 января", – говорится в исследовании.

Ранее в столичной полиции рассказали, как обезопасить себя от мошенников на сайтах знакомств. Пользователям посоветовали внимательно следить за деталями разговора и проверять правдивость слов собеседника.